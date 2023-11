Pincoya desató su enojo contra la producción de "Gran Hermano": Asegura que la perjudicaron

Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, tuvo un nuevo encontrón con la producción de "Gran Hermano".

Esta vez, la chilota vivió momentos de enojo durante el juego de La Subasta, donde los jugadores concursaban por una serie de premios que serían pagados con el dinero que ganarían si triunfaran en el programa.

La visita de un ser querido era uno de los premios más deseados por Scarlette y Pincoya, por lo que ambas presionaron el botón para poder conseguirlo, pero el de esta última no funcionó.

"Esta hueá no me funciona (...); ya no juego entonces, lo apreté y no funcionó", dijo, y finalmente Scarlette se quedó con el premio.

En conversación con Diana Bolocco, Galvarini denunció que habrían perjudicado su participación en el concurso porque de ganar la subasta, la producción tendría que haber pagado por dos pasajes de avión (el de su esposo e hijo).

"Nos duele que digas que la producción te quiere perjudicar, nos duele, está alejado de la realidad", respondió Bolocco, que le ofreció de manera insistente el viaje de su hijo a Buenos Aires para visitarla.

Pincoya se negó a aceptarlo, pero finalmente sí accedió a tener una videollamada en privado con su familia.