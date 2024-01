Rubén de "Gran Hermano" tras incidente de acoso: "Siempre fui caballero"

El exparticipante de "Gran Hermano" Rubén Gutiérrez nuevamente dio a conocer su perspectiva luego de haber sido acusada por una compañera de encierro por acoso.

Meses atrás, la exparticipante del reality Scarlette Gálvez acusó al excarabinero de realizarle tocaciones sin su consentimiento, y posteriormente la producción del programa determinó su expulsión.

Recientemente, Gutiérrez alzó la voz y aseguró que cuando pueda, relatará cómo CHV abordó la situación.

"He ido a psicólogos, psiquiatras. Todo empezó el día que me sacaron, fui suspendido. A los cuatro días (estaba empastillado, muy mal) querían que yo fuera al panel, donde yo miraba a alguien y me ponía a llorar", introdujo el exparticipante del encierro.

Seguido, apuntó al canal por no dejarlo expresarse tras el incidente. "Me dijeron que no porque estaba terminando el reality. Me quitaron la oportunidad de defenderme y todavía me mantienen callado, yo no puedo hablar, me quitaron un derecho como persona", expresó.

"Mi familia sufrió mucho, ha sido una pena horrible. Mis hermanas tuvieron que congelar sus estudios por amenazas. Siempre fui caballero. Tengo contrato hasta el 3 de mayo de 2024. Sufrí de discriminación, fueron muy cruel conmigo", agregó.

"Pueden revisar mis antecedentes"

En ese sentido, Rubén aseguró que tiene toda la intención de revelar su completa versión de los hechos, pero que por el momento, prefiere guardar silencio en algunos aspectos ya que, según el cocinero, aún tiene un contrato con la estación.



Asimismo, comentó que "no puedo hablar mucho porque todavía estoy amarrado. Ellos no tomaron la decisión, no estoy en ningún proceso judicial de parte de ellos. Pueden revisar mis antecedentes, no tengo nada, en comparación con otros participantes".

"Con las mujeres (soy) súper respetuoso. A mí me duele. El canal me pagó hasta el 3 de diciembre, ni un drama. Tengo que esperar hasta el 3 de mayo. No sigan haciendo más daño, se los pido, porque yo no le he hecho daño a nadie", cerró Rubén Gutiérrez.

Rubén Gutiérrez está dispuesto a hablar sobre salida de Gran Hermano



Ya casi al finalizar el video, Gutiérrez se mostró abierto a contar su versión de los hechos.

"Yo estoy dispuesto a hablar, porque este proceso es muy complejo. Quiero cerrar este capítulo este mes, destruyeron mi familia. Mi hermano chico tuvo que dejar de estudiar por amenazas".

"Lloro constantemente, he sufrido crisis. Es hora de que sepan la verdad, lo que pasó. Este mes voy a poder hablar de todo lo que pasó y que se grabó y no mostraron. Vamos a salir adelante"

yo no me victimizo, solo tengo que contar lo que pasó y nada más. Voy a seguir luchando, no me van a silenciar... 'El que nada hace, nada teme', por eso estoy presente acá", cerró.