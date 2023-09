"Yo tenía buen cuero": Pincoya recordó sus días como Miss Simpatía en Ancud

Jennifer Galvarini, mejor conocida como "la Pincoya sin glamour", impactó a las redes con inéditos registros de su juventud compartidos por su hermana.

Dentro de las fotografías, se reveló que la querida participante de "Gran Hermano" concursó para Miss Ancud en 1994 donde, tal como contó a sus compañeros en el encierro, obtuvo el título de "Miss Simpatía".

Asimismo, su hermana Araceli señaló a LUN que la chilota fue coronada como Miss Ancud por error.

"A ella le pasaron la banda y la corona de reina y hasta se sacó fotos así. Luego alguien se dio cuenta de que era un error: mi hermana había ganado como Miss Simpatía", contó Galvarini sobre la experiencia de Jennifer, añadiendo que, a pesar del caos "todos nos morimos de la risa al final".

Pincoya detalló su paso por Miss Ancud

Fue en el programa en vivo este lunes que Diana Bolocco, animadora del espacio, reveló a Pincoya que estos registros habían sido recogidos por la prensa, enseñando a la casa la fotografía donde la jugadora posó con su corona.

"Yo tenía buen cuero, chicos. Porque estos pensaran que uno les está mintiendo cuando yo les digo, si yo igual soy Miss", explicó la ténico en enfermería, revelando haber confeccionado su propio vestido.

Posteriormente, la periodista consultó a la participante por el error del que habló su hermana, admitiendo no recordar que eso haya sucedido.

"Yo fui 'Miss Simpatía', otra lola que no me acuerdo del nombre fue reina de Ancud. No, pero no se equivocaron porque ese premio me lo dieron mis compañeros", expresó Jennifer.

"Les había dicho a estos y no me creían", lanzó la mujer de 48 años en referencia a sus compañeros, añadiendo no recordar si su marido estaba al tanto de este episodio ya que "no tenía ni las fotos porque en ese tiempo no tenía cámara, entonces cómo comprobar si era verdad o no".