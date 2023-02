Regresa "Barney": Mattel prepara reboot del dinosaurio con renovada imagen

Este lunes, Mattel anunció el relanzamiento de "Barney", el icónico dinosaurio morado del programa infantil "Barney y sus amigos", que estuvo al aire por 14 temporadas.

Según The Hollywood Reporter, la marca del tiranosaurio rex llegará con una nueva serie animada dirigida a un público en edad preescolar para el 2024, distinta a la serie estrenada en 1992, donde actores interpretataban a los personajes utilizando disfraces.

"Con nuestra versión moderna de Barney, esperamos inspirar a la próxima generación a escuchar, preocuparse y soñar en grande. Creemos que a los padres, muchos de los cuales recordarán con cariño al Barney original de su propia infancia, también les encantará el programa", dijo al medio Fred Soulie, vicepresidente y gerente general de Mattel Television.

Además, la marca adelantó posibles películas del dinosaurio morado y productos, tanto para niños, como una línea de vestuario y accesorios dirigidos a fanáticos adultos "con el Barney clásico".

Mattel announces the relaunch of the Barney franchise with an updated look of the dinosaur. pic.twitter.com/Yup6ilLHsl