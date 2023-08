A los 67 años muere Arleen Sorkin: Era la intérprete de "Harley Quinn"

La actriz estadounidense Arleen Sorkin, conocida principalmente por ser la voz de "Harley Quinn", falleció a los 67 años por causas que se desconocen.

James Gunn, codirector de DC, dio la noticia a través de sus redes sociales, donde aprovechó de despedir a "la increíblemente talentosa voz original de Harley Quinn".

"Su trabajo ayudó a crear al personaje que tantas personas aman hoy en día. Mucho amor para su familia y amigos, descansa en paz Arleen Sorkin", agregó Gunn.

El actor Mark Hamill, que ha encarnado al "Joker" en las series animadas de "Batman", despidió a su excompañera de elenco: "No solo era un talento maravilloso, también era una maravillosa persona. Estoy agradecido de haber trabajado con ella, pero también de haber sido su amigo", escribió en Twitter.

La carrera de Arleen Sorkin como Harley Quinn

Sorkin interpretó por primera vez al personaje en "Batman: la serie animada" en 1992. Durante casi dos décadas dio voz a "Harley Quinn" en "The New Batman Adventures", "Superman: The Animated Series", "Justice League" y "Gotham Girls".

Además la encarnó en la industria de los videojuegos, incluyendo el aclamado "Batman: Arkham Asylum".

Además de "Harley Quinn", Sorkin trabajó en la telenovela estadounidense "Days of Our Lives".