Julia Roberts reacciona a la "desgarradora" muerte de su ex Matthew Perry

A un mes de la muerte de Matthew Perry, Julia Roberts rompió el silencio y se refirió al "desgarrador" deceso del actor, su exnovio.

En una entrevista con Entertainment Tonight, la intérprete de 56 años recordó al protagonista de "Friends", que falleció el pasado 28 de octubre.

"El fallecimiento repentino de alguien tan joven es desgarrador (...) Creo que eso nos ayuda a todos a apreciar lo que tenemos y a seguir adelante de manera positiva lo mejor que podamos", dijo Roberts.

Asimismo, la estrella de "Pretty Woman" recordó su cameo en la famosa serie en 1996, donde su personaje fue parte de la trama de "Chandler Bing", papel de Perry.

"Todos buenos pensamientos y sentimientos. Todos fueron muy acogedores conmigo como si fuera un personaje único y fue un momento muy divertido", comentó sobre aquella experiencia.

Roberts y Perry estuvieron juntos por tres meses en 1996, siendo la estrella del icónico show de los 90 quien decidió ponerle fin a la relación por la "presión" que sintió al salir con alguien tan famoso como ella.

"Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Estaba seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente; estaba destrozado, doblado, no era digno de ser amado", reveló Matthew en su libro de memorias "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing".

"En lugar de afrontar la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts", añadió.