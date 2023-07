¿Lo recuerdan? Villano de "Game of Thrones" regresa a la TV en nueva serie

Jack Gleeson, conocido por su rol de "Joffrey" en "Game of Thrones", tendrá una nueva serie para la BBC.

Se trata de una adaptación de la saga de libros "The Famous Five" de Enid Blyton, en la que el actor interpreta a "Wentworth" y cuya primera imagen fue revelada este jueves.

Basada en las 21 novelas y cuentos de los Cinco Famosos que Blyton escribió entre 1942 y 1963, la serie sigue a cinco jóvenes exploradores mientras se encuentran con "aventuras traicioneras llenas de acción, misterios notables, peligros sin igual y secretos asombrosos", según la sinopsis.

Gleeson saltó a la fama por "Joffrey", quien fue asesinado en la temporada 6 en 2014. Luego, el actor tomó una pausa en la actuación y recién en 2020 apareció en dos capítulos de la comedia "Out of Her Mind".