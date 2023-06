Protagonista de "How I Met Your Mother" confesó que fue "infeliz" en las últimas temporadas

El actor Jason Segel contó y explicó las razones de porque fue "realmente infeliz" durante las últimas temporadas de "How I Met Your Mother".

En una conversación con The Hollywood Reporter junto a otros actores, Segel, que interpretó a "Marshall" em la comedia, habló sobre sentir una falta de libertad creativa a pesar de su éxito en la televisión y el cine.

"Hubo un período en mi vida y carrera alrededor de los últimos años de 'How I Met Your Mother' en el que las cosas se disparaban tanto en las películas como en la televisión, y todos me decían lo bien que iba. Y yo estaba realmente infeliz", declaró.

"Entonces tuve que lidiar con el por qué. Creo que lo que me enfrentó es que es genial tomar la decisión de 'hago lo que quiero', pero desafortunadamente hay un sistema de permisos en el que la gente dirá: 'Nos importa una mierda lo que quieras hacer'. Como, 'Bien por ti, hombre'".

Y agregó: "A veces, llevas la roca hasta la cima de la colina y todavía dicen que no, y se han ido tres años. Es complicado. Parte de la ecuación es llegar al punto en que te preguntas: '¿Por qué vale la pena cambiar mi tiempo? ¿Para qué voy a dar nueve meses o tres años?'.