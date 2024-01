"Te presento a mi amigo": Rodrigo Salinas recordó cuando conoció a Fernando González

El comediante Rodrigo "Guatón" Salinas rcordó en el programa "Memories" de Youtube, que conduce junto a su par Sergio Freire, la vez que conoció a Fernando González en una fiesta y no lo reconoció.

En el espacio que se dedicado a revisar y comentar fotografías, los humoristas encontraron una antigua públicación de Salinas junto al extenista triple medallista olímpico, haciendo un curioso gesto y la leyenda "Hangover 3", haciendo referencia a la película "¿Qué pasó ayer?".

"Oh, hiciste que Mano de Piedra hiciera un hoyudo de piedra", reparó Freire y precisó que "también me acuerdo de ese día. Lo conocimos juntos, en el bar Clandestino... No, no era en el bar Clandestino, era uno que estaba en la calle Constitución, que cerraron, porque murió una persona".

Así, "Chopico" relató que ese esa noche estaban en una fiesta y "me perdí. Típico que me perdí. De repente, se me pone a hablar esta persona. Yo no había cachado. 'Buena, amigo'. 'Osito Ted', me decía. Nos hicimos amigos, copete, copete. Y de repente llega Sergio, 'y mira, es mi amigo'. Y Sergio me dice: 'Es el Fernando González'. Pero ya éramos amigos".

"Él se hizo amigo de un hueón buena onda nomás", dijo Freire riéndose y recordó que "llegó (Salinas, y dijo) 'Sergio, te presento a mi amigo'. Y yo lo veo y le digo: 'hueón, es Fernando González'". Entre carcajadas, Salinas agregó rápidamente que el extenista "es más buena onda que la chucha. Invitó toda la noche. Después nos invitó a su casa, hicimos un asado".

El asado en la casa de Fernando González

Según contó Sergrio Freire, la invitación se concretó una semana después del encuentro. "Fuimos a la casa de Fernando González. Y en ese tiempo estaba súper de moda Ted (la película), y por este dijo. Porque en su casa le habían enviado un Ted. Y cuando me voy, me decía: 'Sergio, llévate el Ted'. 'Si te lo trajeron a ti, es tuyo'. 'Llévate el Ted'. Y me tuve que llevar el Ted. Y todavía lo tengo".

Asimismo, rememoró que "esa vez en su departamento, adentro de repente, aparece andando en bicicleta. Y tenía un tocadiscos y todos los discos cerrados. Se los fuimos a abrir nosotros para que escuchara". "Era tan grande (la casa) que podía andar en bicicleta", agregó Salinas.

Y para terminar, el humorista señaló que al asado "llegó (Nicolás) Massú y contó historias súper entretenidas", sin embargo, insinuó que iban a profundizar en otro capítulo sobre esas experiencias.