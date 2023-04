La veía de niña: Elizabeth Olsen se declaró fan de "Yo soy Betty, la fea"

La estrella de Hollywood Elizabeth Olsen reveló que uno de sus programas de televisión favoritos de pequeña era la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea".

La actriz, famosa por ser parte de los "Avengers" en las películas de Marvel, contó en "The Jess Cagle Show" que cuando era niña hizo un musical con sus amigos basado en la recordada teleserie.

"Hicimos 'Betty la fea' antes de que 'Ugly Betty' fuera una serie estadounidense'. Mis amigos y yo veíamos 'Betty la fea' en televisión y fingíamos que lo traducíamos, así que creamos todo un musical de 'Betty la fea' en nuestra clase de español".

La telenovela "Yo soy Betty, la fea" fue lanzada en 1999 y logró éxito internacional, pues además se realizaron decenas de adaptaciones en distintos países.

Elizabeth Olsen reveals that one of her favorite shows growing up was “Yo soy Betty, la Fea” and how she would turn it into a musical with her friends.



