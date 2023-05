"Me parecía un despropósito que no cerráramos": Carlos Pinto defendió emisión de "Alma Negra"

Luego de estar a punto de la cancelación, Carlos Pinto habló sobre "Alma Negra" y la polémica historia inspirada en el crimen del profesor Nibaldo, defendiendo su emisión.

"Yo estoy muy alegre porque cerramos un capítulo con el que generamos muchas expectativas en el primero, que fue exhibido la semana pasada, y me parecía un despropósito que no cerráramos. Es como leer la mitad de un libro, y al final no sabe nadie", dijo Pinto durante el matinal "Buenos Días a Todos".

El periodista y realizador del programa explicó además la importancia de exhibir este tipo de casos en televisión abierta, argumentando que con esto pretenden "entender la psicología de los personajes".

"Esto le dolió a alguien, y esto no puede volver a suceder. El principio de este canal, y yo creo que de todos los canales, es que se tiene que consagrar esta sensación de que esto se realiza primero porque es público, que se puede hacer", aseguró.

Debido al estreno de la mini-serie, titulada "El crimen del profesor", la familia de Nibaldo Villegas, asesinado en 2018 por su exmujer y la pareja de esta, mostró su molestia contra el canal presentando un recurso de protección para frenar la emisión de la segunda parte, siendo aprobado en primera instancia.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rectificó la resolución, rechazando la medida interpuesta por la familia y permitiendo a TVN la transmisión de "Alma Negra" la noche de este jueves.