"Parece que tengo cáncer": Claudia Conserva revivió el día donde se enteró de su diagnóstico en "Brava"

"Brava", el documental donde Claudia Conserva registró su tratamiento contra el cáncer de mamas, debutó la noche de este jueves en las pantallas de TVN y, en su primer episodio, la animadora relató la historia desde el inicio, comenzando por revivir el día en el que se enteró de su grave diagnóstico.

Tal como ha contado antes, Conserva fue a realizarse un chequeo médico anual cuando nota que la técnologa "me hacía mucha foto, que hay una sombra sospechosa que quiero que vea la doctora...se me cayó el mundo en ese minuto", contó la animadora, añadiendo que esta última la derivó a oncología.

Tras perderse en el estacionamiento de la clínica, la animadora se dirigió a su casa, donde se encerró inmediatamente en el baño, alarmando a Juan Carlos "Pollo" Valdivia, su marido.

"El Pollo de lejos me gritó '¿estás bien? ¿te fue bien?', no le respondí nada. 'Claudia, ¿te fue bien?', me fue a ver, lo miré a los ojos, se me llenaron de lágrimas y le digo 'parece que tengo cáncer'", recordó.

"Me puse a llorar, Pollo me abrazó, nos sentamos en la cama y justo teníamos que grabar, él su programa y yo mi programa. Me dijo: 'suspendemos todo, no puedo', le dije que no, que después hablábamos de eso", continuó relatando.

Ese mismo día, tanto Valdivia como Conserva aparecieron en "Toc Show" y "Milf", sus respectivos programas, donde la ex Miss 17 aprovechó para mostrar su última publicación en Instagram, donde hacía un llamado a sus seguidoras a realizarse una mamografía.

"Como todos los años, me hago una foto y la publico haciendo un llamado 'acuérdense chiquillas, un diagnóstico así que te puede salvar la vida', que son frases que ahora tienen otro sentido y otra profundidad", confesó al respecto.