"Soy un poco volada": El fail que hizo que María Luisa Godoy se ausentara de "Buenos Días a Todos"

María Luisa Godoy se ausentó este miércoles del matinal "Buenos Días a Todos" para acompañar a su hija en su primer día de clases, pero le ocurrió un chascarro al intentarlo.

El fail fue explicado al reportero Simón Oliveros cuando visitó la casa de María Luisa Godoy y se encontró con que sus niñas seguían en pijama.

"Oye no sabes lo que me pasó. Díganme, ¿a quién no le ha pasado? Me equivoqué, no entran hoy, entran mañana a clases", contó la animadora del Festival de Viña del Mar.

El conductor Eduardo Fuentes no pudo aguantar la risa desde el estuidio frente a la explicación de Godoy: "Me confundí, es parte de lo que aún no conoces (...) Soy un poco volada y hoy, cuando tenía todo listo para llevármelas al colegio, llamé a una apoderada (...) igual están felices ellas, no se enojaron".

"No sabía a qué hora salen, entonces le dije (a la apoderada) 'no sé si tengo que llevarles almuerzo', y me dice, pero 'Mari, si entran mañana'", agregó.

Revisa el momento: