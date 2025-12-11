La película animada "Zootopia 2" se ha transformado en un fenómeno de ventas en todo el mundo, y China no es la excepción, donde ya ha recaudado en boletarías 3,1 billones de yuanes (unos 437 millones dólares).

A los ingresos por entradas para las salas de cine se suman los generados por todo el comercio de juguetes y accesorios con los personajes de la producción de Disney.

