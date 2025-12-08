Premios Globos de Oro 2026: la lista de nominados

Este lunes se reveló la lista de nominaciones para la edición 2026 de los Globos de Oro, parte de la temporada de premios de la industria cinematográfica y televisiva.

La premiación de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood tiene a "Una batalla tras otra" como la película más nominada con nueve postulaciones, mientras que en TV "The White Lotus" recibió seis nominaciones y lidera la categoría.

La entrega está fijada para el 11 de enero de 2026 en el The Beverly Hilton en California.

Lista de nominados Globos de Oro 2026

CINE

Mejor película — Drama

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Mejor película — musical o comedia

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Mejor película en lengua no inglesa

It Was Just an Accident

No Other Choice

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor película de animación

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Logro cinematográfico y de taquilla

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible — The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

Mejor director

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Ryan Coogler, Sinners

Guillermo Del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, It Was Just an Accident

Joachim Trier, Sentimental Value

Chloé Zhao, Hamnet

Mejor guion

One Battle After Another

Marty Supreme

Sinners

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Hamnet

Mejor actor en una película — Drama

Joel Edgerton, Train Dreams

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, The Secret Agent

Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Mejor actriz en una película — Drama

Jessie Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Die My Love

Renate Reinsve, Sentimental Value

Julia Roberts, After the Hunt

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Sorry, Baby

Mejor actor en una película — musical o comedia

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung-Hun, No Other Choice

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor actriz en una película — musical o comedia

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Cynthia Erivo, Wicked: For Good

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor en un papel secundario en cualquier película

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, One Battle After Another

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Mejor actriz en un papel secundario en cualquier película

Emily Blunt, The Smashing Machine

Elle Fanning, Sentimental Value

Ariana Grande, Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor banda sonora original

Frankenstein

Sinners

One Battle After Another

Sirat

Hamnet

F1

Mejor canción original

Avatar: Fire and Ash

KPop Demon Hunters

Sinners

Wicked: For Good

Wicked: For Good

Train Dreams

TV

Mejor serie de televisión: musical o comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Mejor serie de televisión: Drama

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Mejor actor en una serie de televisión — Drama

Sterling K. Brown, Paradise

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz en una serie de televisión — Drama

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Severance

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor serie limitada, serie antológica o película para televisión

Adolescence

All Her Fault

The Beast In Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Mejor actor en una serie de televisión: musical o comedia

Adam Brody, Nobody Wants This

Steve Martin, Only Murders in the Building

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actriz en una serie de televisión: musical o comedia

Kristen Bell, Nobody Wants This

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Mejor actor de reparto en una serie de televisión

Owen Cooper, Adolescence

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

Ashley Walters, Adolescence

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescence

Hannah Einbinder, Hacks

Catherine O'Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, The Beast In Me

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión