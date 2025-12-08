Síguenos:
Premios Globos de Oro 2026: la lista de nominados

Autor: Redacción Cooperativa

La ceremonia se realizará el próximo 11 de enero.

Premios Globos de Oro 2026: la lista de nominados
Este lunes se reveló la lista de nominaciones para la edición 2026 de los Globos de Oro, parte de la temporada de premios de la industria cinematográfica y televisiva.

La premiación de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood tiene a "Una batalla tras otra" como la película más nominada con nueve postulaciones, mientras que en TV "The White Lotus" recibió seis nominaciones y lidera la categoría.

La entrega está fijada para el 11 de enero de 2026 en el The Beverly Hilton en California.

Lista de nominados Globos de Oro 2026

CINE

Mejor película — Drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor película — musical o comedia

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • One Battle After Another

Mejor película en lengua no inglesa

  • It Was Just an Accident
  • No Other Choice
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor película de animación

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Logro cinematográfico y de taquilla

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • KPop Demon Hunters
  • Mission: Impossible — The Final Reckoning
  • Sinners
  • Weapons
  • Wicked: For Good
  • Zootopia 2

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
  • Ryan Coogler, Sinners
  • Guillermo Del Toro, Frankenstein
  • Jafar Panahi, It Was Just an Accident
  • Joachim Trier, Sentimental Value
  • Chloé Zhao, Hamnet

Mejor guion

  • One Battle After Another
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • It Was Just an Accident
  • Sentimental Value
  • Hamnet

Mejor actor en una película — Drama

  • Joel Edgerton, Train Dreams
  • Oscar Isaac, Frankenstein
  • Dwayne Johnson, The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan, Sinners
  • Wagner Moura, The Secret Agent
  • Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Mejor actriz en una película — Drama

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Jennifer Lawrence, Die My Love
  • Renate Reinsve, Sentimental Value
  • Julia Roberts, After the Hunt
  • Tessa Thompson, Hedda
  • Eva Victor, Sorry, Baby

Mejor actor en una película — musical o comedia

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • George Clooney, Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Lee Byung-Hun, No Other Choice
  • Jesse Plemons, Bugonia

Mejor actriz en una película — musical o comedia

  • Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
  • Cynthia Erivo, Wicked: For Good
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, One Battle After Another
  • Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor actor en un papel secundario en cualquier película

  • Benicio Del Toro, One Battle After Another
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet
  • Sean Penn, One Battle After Another
  • Adam Sandler, Jay Kelly
  • Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Mejor actriz en un papel secundario en cualquier película

  • Emily Blunt, The Smashing Machine
  • Elle Fanning, Sentimental Value
  • Ariana Grande, Wicked: For Good
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
  • Amy Madigan, Weapons
  • Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor banda sonora original

  • Frankenstein
  • Sinners
  • One Battle After Another
  • Sirat
  • Hamnet
  • F1

Mejor canción original

  • Avatar: Fire and Ash
  • KPop Demon Hunters
  • Sinners
  • Wicked: For Good
  • Wicked: For Good
  • Train Dreams

TV

Mejor serie de televisión: musical o comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • The Studio

Mejor serie de televisión: Drama

  • The Diplomat
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor actor en una serie de televisión — Drama

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Diego Luna, Andor
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Mark Ruffalo, Task
  • Adam Scott, Severance
  • Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz en una serie de televisión — Drama

  • Kathy Bates, Matlock
  • Britt Lower, Severance
  • Helen Mirren, 1923
  • Bella Ramsey, The Last of Us
  • Keri Russell, The Diplomat
  • Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor serie limitada, serie antológica o película para televisión

  • Adolescence
  • All Her Fault
  • The Beast In Me
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • The Girlfriend

Mejor actor en una serie de televisión: musical o comedia

  • Adam Brody, Nobody Wants This
  • Steve Martin, Only Murders in the Building
  • Glen Powell, Chad Powers
  • Seth Rogen, The Studio
  • Martin Short, Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actriz en una serie de televisión: musical o comedia

  • Kristen Bell, Nobody Wants This
  • Ayo Edebiri, The Bear
  • Selena Gomez, Only Murders in the Building
  • Natasha Lyonne, Poker Face
  • Jenna Ortega, Wednesday
  • Jean Smart, Hacks

Mejor actor de reparto en una serie de televisión

  • Owen Cooper, Adolescence
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Jason Isaacs, The White Lotus
  • Tramell Tillman, Severance
  • Ashley Walters, Adolescence

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión

  • Carrie Coon, The White Lotus
  • Erin Doherty, Adolescence
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Catherine O'Hara, The Studio
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

  • Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
  • Paul Giamatti, Black Mirror
  • Stephen Graham, Adolescence
  • Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
  • Jude Law, Black Rabbit
  • Matthew Rhys, The Beast In Me

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

  • Claire Danes, The Beast In Me
  • Rashida Jones, Black Mirror
  • Amanda Seyfried, Long Bright River
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Michelle Williams, Dying for Sex
  • Robing Wright, The Girlfriend

