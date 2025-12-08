Tópicos: Magazine | Cine | Premios Globos de Oro
Premios Globos de Oro 2026: la lista de nominados
Autor: Redacción Cooperativa
La ceremonia se realizará el próximo 11 de enero.
Este lunes se reveló la lista de nominaciones para la edición 2026 de los Globos de Oro, parte de la temporada de premios de la industria cinematográfica y televisiva.
La premiación de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood tiene a "Una batalla tras otra" como la película más nominada con nueve postulaciones, mientras que en TV "The White Lotus" recibió seis nominaciones y lidera la categoría.
La entrega está fijada para el 11 de enero de 2026 en el The Beverly Hilton en California.
CINE
TV