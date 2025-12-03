Scarlett Johansson negocia para sumarse a "The Batman 2" con Robert Pattinson

La actriz Scarlett Johansson se encuentra en negociaciones avanzadas para sumarse al elenco de "The Batman 2", la secuela de la esperada película de Matt Reeves de 2022.

Según Deadline, la ex intérprete de "Black Widow" en Marvel está en las etapas finales de las conversaciones con el director y la producción de la película para sumarse en un rol desconocido.

De concretarse Johansson se sumará a Robert Pattison, quien volverá para interpretar a "Batman". Además marcaría un hito en su carrera luego de haber trabajado para Marvel durante más de 10 años.

El estreno de "The Batman 2" está fijado para el 1 de octubre de 2027.