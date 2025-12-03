¿Corre riesgo? Festival REC tiene sólo una productora oferente

Solamente una empresa superó la primera etapa de la licitación para producir el Festival REC 2026, hito musical de la Región del Biobío que se realiza cada año entre fines de marzo y comienzos de abril, y que se caracteriza por su gratuidad.

Según la Corporación Regional de Desarrollo, Emprendimiento e Innovación para la Competitividad de la Región del Biobío (DesarrollaBiobío), al cierre del plazo para la presentación de propuestas, "se procedió a la apertura y validación de las ofertas por parte de la comisión evaluadora.

"Luego de la revisión administrativa de rigor, de las tres postulaciones recibidas, una de ellas fue declarada admisible para continuar a la etapa de evaluación técnica y administrativa, conforme a lo establecido en las bases del proceso", agregó el ente, cuyo directorio encabeza el gobernador regional, Sergio Giacaman.

Según Macarena Vera, gerente general de DesarrollaBiobío, "iniciamos la evaluación técnica, una fase esencial para asegurar que el REC mantenga los estándares de calidad, seguridad e impacto regional que lo caracterizan".

La corporación no detalló el nombre de las empresas que postularon, aunque fuentes del proceso indican que la productora penquista Sono es la que sigue en carrera, que tiene entre sus últimos shows realizados el concierto de Miranda en Concepción.

Algunos de los artistas latinoamericanos que contempla la oferta de Sono están León Gieco, Ataque 77, Beto Cuevas, Petinellis, Los Jaivas, Katteyes y Pablito Pesadilla.

REC exige en sus bases también la presencia de números anglo, los que no se detallarían sino hasta tener adjudicada la licitación.