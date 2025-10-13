Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.8°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Festivales

Eurovisión pospone el debate sobre la participación de Israel hasta diciembre

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa.cl

La organización europea decidió aplazar la discusión prevista para noviembre tras las discrepancias entre varias cadenas públicas por la situación en Gaza.

Eurovisión pospone el debate sobre la participación de Israel hasta diciembre
 WikiCommons | @golaneden
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidió cancelar la votación prevista para noviembre sobre la participación de Israel en el Festival de Eurovisión 2026 y aplazar la discusión hasta diciembre, según informó RTVE

Con esto, la UER retoma su posición inicial de no resolver el asunto hasta el cierre oficial del plazo de inscripción de los países participantes.

El 25 de septiembre, la UER había convocado una asamblea extraordinaria para que sus miembros votaran sobre la continuidad de Israel en el certamen, tras la oposición de varias televisiones públicas, entre ellas TVE, motivada por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. 

Entre los organismos que han expresado su rechazo a la participación israelí figuran las televisiones públicas de Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia, además de la española RTVE.

Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz declaró el 6 de octubre que una eventual exclusión de Israel sería "un escándalo" y advirtió que la televisión alemana podría retirarse del concurso si se concretara esa medida.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada