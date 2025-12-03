Luis Jara encabeza homenajes gratuitos a Gabriela Mistral en la Región de Coquimbo

El cantante Luis Jara será uno de los protagonistas de los homenajes que se realizarán en la Región de Coquimbo para conmemorar la obtención del Premio Nobel de Literatura por parte de Gabriela Mistral.

La escritora (oriunda de Vicuña) ganó el importante galardón en noviembre de 1945, por lo que la gobernación regional decidió tributar este logro con tres conciertos musicales titulados "Con Gabriela Mistral en el Corazón".

"En estas tres jornadas vamos a compartir el orgullo ser la tierra natal de una figura universal, como fue y como es Gabriela Mistral. Estaremos en La Serena, Ovalle e Illapel con un mensaje de alegría y un homenaje artístico", destacó el gobernador Cristóbal Juliá.

Cada una de estas fechas tendrá en la oferta artística a Luis Jara, pero también a Carolina Soto, Álvaro Véliz, El Ballet Folclórico de Chile (BAFOCHI) y La Orquesta Filarmónica Antena.

Además de la representación musical de varios textos de Gabriela Mistral, estos eventos contarán con una exposición con objetos de la poetisa.

Los homenajes se harán en La Serena el 6 de diciembre, en Ovalle el 7 de diciembre y en Illapel el 8 de diciembre.