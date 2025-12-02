OSNJ cierra su temporada 2025 con dos conciertos gratuitos dirigidos por Paolo Bortolameolli

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile ofrecerá dos conciertos gratuitos el 3 y 4 de diciembre, en el Teatro CorpArtes y en el Teatro Municipal de Viña del Mar, ambos a las 20:00 horas. Las presentaciones, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli, marcarán el cierre de la temporada 2025 del elenco.

El programa, titulado "Divertimento: de Bernstein a Shostakovich", reúne a 80 jóvenes músicos becados entre 16 y 24 años, quienes desarrollaron durante el año un exigente proceso formativo acompañado por destacados docentes. Las funciones incluirán obras de Carlos Chávez, Leonard Bernstein y Dmitri Shostakovich.

Bortolameolli destacó el significado especial de este cierre de temporada y el trabajo formativo de la orquesta. "Es un trayecto completo desde marzo hasta este último programa, con mucho estudio y la participación clave de nuestros instructores. Estamos con todas las ganas de entregar un repertorio atractivo de principio a fin", comentó el director.

El repertorio comenzará con la Sinfonía India de Carlos Chávez, una de las obras emblemáticas del repertorio latinoamericano. Luego seguirá el Divertimento para orquesta de Leonard Bernstein, una pieza llena de contrastes, danzas y coloridos recursos orquestales. El concierto culminará con la Sinfonía N°9 de Shostakovich, obra conocida por su carácter irónico y su compleja lectura histórica.

Pablo Aranda, compositor y director ejecutivo de FOJI, afirmó que este programa representa un desafío significativo para la OSNJ. "Nuestra orquesta aborda a tres autores muy distintos entre sí. Es un gran reto para cerrar el ciclo 2025", señaló, destacando el carácter formativo y artístico del proceso.

Ambos conciertos son gratuitos y requieren retiro previo de entradas en las páginas web de los teatros. Las personas con credencial de la Red Chile Cuida contarán con acceso preferencial previo registro. Más información y detalles del programa están disponibles en www.foji.c