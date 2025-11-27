Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Ana Torroja en Gran Arena Monticello: Fecha y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La española llegará para presentar su nuevo material, además de algunos clásicos de su repertorio.

Ana Torroja en Gran Arena Monticello: Fecha y venta de entradas
La cantante Ana Torroja confirmó que reencontrará con su público chileno en un íntimo show. 

La artista española, que estará este sábado en el cierre de Teletón 2025, se presentará en el Gran Arena Monticello el 13 de junio de 2026.

Además de hacer un repaso por sus grandes éxitos, la voz de "Hijo de la Luna" presentará material de su nuevo disco, previsto para el primer semestre del próximo año. 

De este nuevo proyecto musical, Torroja ya ha lanzado los singles "La Maleta" y "Se ha acabado el show", tema que describe como "una conversación entre la persona y la artista que soy. Es un acto de sinceridad y amor por la música, porque al final, la música siempre me salva". 

Venta de entradas

Las entradas para Ana Torroja en Gran Arena Monticello, recinto en el que se presentó en 2023, ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster, con valores que parten en los $33.350. 

