Esteban Paredes condena dichos de Raquel Argandoña a Cata Days: "Es muy penoso"

El exfutbolista Esteban Paredes criticó los polémicos dichos de Raquel Argandoña contra Cata Days, una de sus compañeras en "Fiebre de Baile".

En conversación con "Zona de Estrellas" (Zona Latina), el excapitán de Colo Colo fue consultado por los comentarios que la juez del programa hizo a la influencer, criticando la decisión de la coreografía de quedar solo con calzas y peto.

"El vestuario no lo vemos nosotros, hay una producción detrás", partió diciendo el deportista. "Yo creo que ya no estamos para esas opiniones. Son comentarios que ya no pueden pasar más en televisión y tampoco fuera, porque no son adecuados a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad".

"Creo que es generar un morbo hacia un concursante y creo que eso no va de la mano con el programa", agregó.

Asimismo, Paredes reveló que la creadora de contenido se mostró muy afectada por las palabras de Argandoña, calificadas como "gordofóbicas" por parte de los televidentes- quienes incluso la denunciaron ante el CNTV.

"Estaba muy afectada, estaba llorando (...) Ahí la pudimos consolar los participantes, los coachs, bailarines. Así que es algo que es muy penoso que haya pasado. Yo creo que nosotros, todos, tenemos que medir nuestras opiniones, porque de verdad eso afecta mucho a la persona", cerró.