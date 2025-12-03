Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.8°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Streaming

"Euphoria" presenta su primera imagen y confirma su mes de estreno en HBO Max

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Zendaya es una de las protagonistas de la serie.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La plataforma HBO Max presentó el primer afiche promocional de la tercera temporada de "Euphoria" y confirmó su mes de estreno.

En el poster aparece Zendaya interpretando a "Rue", la adolescente con problemas de adicción a las drogas que protagoniza este drama de Sam Levinson.

Si bien no se pudieron ver en este afiche, también se ha confirmado el regreso de Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly y Chloe Cherry al elenco. Además estará la cantante española Rosalía haciendo su debut en una serie.

Junto con la imagen HBO Max anunció que la tercera temporada de "Euphoria" se estrenará mundialmente en abril de 2026.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por euphoria (@euphoria)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada