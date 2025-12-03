"Euphoria" presenta su primera imagen y confirma su mes de estreno en HBO Max

La plataforma HBO Max presentó el primer afiche promocional de la tercera temporada de "Euphoria" y confirmó su mes de estreno.

En el poster aparece Zendaya interpretando a "Rue", la adolescente con problemas de adicción a las drogas que protagoniza este drama de Sam Levinson.

Si bien no se pudieron ver en este afiche, también se ha confirmado el regreso de Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly y Chloe Cherry al elenco. Además estará la cantante española Rosalía haciendo su debut en una serie.

Junto con la imagen HBO Max anunció que la tercera temporada de "Euphoria" se estrenará mundialmente en abril de 2026.