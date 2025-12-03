"Pedían más sangre": Rudy Mancuso detalla el tragicómico rodaje de su muerte en "It: Welcome to Derry"

El actor Rudy Mancuso, intérprete del capitán Pauly Russo en "It: Welcome to Derry", detalló la insólita anécdota detrás de la filmación de su muerte en la serie.

En conversación con Cooperativa, el artista recordó el intenso rodaje del episodio 5 de la historia, cuando el siniestro Pennywise juega con la mente de su compañero, Leroy Hanlon (Jovan Adepo), mientras recorren los túneles de la alcantarilla.

En este contexto, su amigo cree alucinar con la presencia de su hijo Will (Blake Cameron James) -que realmente estaba ahí con sus amigos- y, al intentar proteger al niño de lo que su padre creía una alucinación, termina recibiendo un disparo que acaba con su vida.

Mancuso reconoció que grabar esa secuencia fue particularmente demandante por parte de Andy Muschietti, director de la saga de "It" y parte de la producción de la serie, ya que, "mi personaje estaba escupiendo sangre y Andy seguía pidiendo más".

"Odio el sabor de la sangre falsa, la idea de ella", afirmó entre risas, señalando que siguieron aplicándola entre tomas. "Venía alguien a ponerla en mi boca. Estaba contra la pared; apenas podía hablar y respirar y, en un momento, Andy sale de la silla del director, camina hacia el set... agarra la sangre y me la pone él mismo", relató, bromenado con no saber si era "personal" o simplemente necesario para la escena.

El comediante también destacó que la secuencia se volvió aún más intensa por el uso de escenarios reales, explicando que los túneles subterráneos fueron construidos completamente para la serie y que eran "reales", "enormes" y "muy detallados", con agua fría e incómoda que aumentaba la sensación de claustrofobia.

Hacia el cierre, Mancuso aseguró que, aunque su paso por la serie fue breve, formar parte del universo de "It" bajo la dirección de Andy y Bárbara Muschietti fue especialmente significativo para él, describiendo a los cineastas como "familia". Asimismo, afirmó sentirse agradecido de haber interpretado un rol que, según dijo, lo marcó más de lo que esperaba.