Brasil busca sobrevivientes del temporal con 40 muertos y 2.500 evacuados

Brasil movilizó este lunes a cientos de efectivos para encontrar posibles supervivientes del fuerte temporal que azota el litoral de Sao Paulo y que ha causado por el momento 40 muertos, alrededor de 40 desaparecidos y casi 2.500 evacuados, además de numerosos daños materiales en esta turística región.

Las intensas precipitaciones del fin de semana provocaron graves inundaciones y deslizamientos de tierra, dejando un rastro de destrucción a su paso en media docena de municipios paulistas, que estos días habían recibido a decenas de turistas por el Carnaval.

El Gobierno de Sao Paulo calificó el desastre como "una de las mayores tragedias de la historia" de la región, que llegó a acumular un nivel de lluvias récord en el país de 682 milímetros en menos de 24 horas.

Muchas comunidades continúan, aisladas por vía terrestre, incomunicadas y sin suministro de agua, ni electricidad, mientras "más de 600 efectivos" del Cuerpo de Bomberos, la Policía, las Fuerzas Armadas y Defensa Civil se afanan en las labores de rescate, según fuentes oficiales.

El Gobierno de Sao Paulo, que preside Tarcísio de Freitas, exministro de Infraestrctura del Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), decretó el "estado de calamidad pública" en seis ciudades: São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela y Ubatuba.

Casi 2.500 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y están alojadas en escuelas y organizaciones de la sociedad civil. Entre las decenas de heridos, hay seis en estado grave, según señaló la Secretaría de Salud de Sao Paulo.

São Sebastião, que cuenta con cerca de 100.000 habitantes, fue la localidad más castigada por las lluvias torrenciales. Allí se registraron 39 de los 40 fallecidos y es donde se centran los trabajos de búsqueda de desaparecidos.

La otra víctima mortal reportada es una niña de 7 años, que falleció tras caer una enorme piedra sobre su residencia, en Ubatuba.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva interrumpió sus días de descanso en el estado de Bahía y visitó hoy las zonas afectadas, donde prometió reconstruir las viviendas destruidas y llamó a edificar en lugares "seguros", alejados de zonas de riesgo.

"Ustedes van a volver a tener un nido para cuidar a sus familias", aseguró el mandatario a las familias afectadas durante un pronunciamiento en Sao Sebastiao.

El jefe de Estado también quiso mandar un mensaje de unidad al lado del gobernador Tarcísio de Freitas, aliado del ahora expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien durante su mandato fue criticado en diversas ocasiones por no acudir o hacerlo tarde a zonas golpeadas por tragedias climáticas.

En medio de ese clima de cordialidad, Lula pidió a las autoridades municipales encontrar una zona segura para "reconstruir" las casas que fueron sepultadas o resultaron seriamente damnificadas.

"De vez en cuando, la naturaleza nos sorprende, pero muchas veces también la desafiamos", por eso hay que pensar "en un lugar seguro para que podamos comenzar a reconstruir las viviendas del pueblo de Sao Sebastiao", apuntó el líder progresista, acompañado de una decena de sus ministros.

Por su parte, De Freitas advirtió que aún no saben con exactitud el alcance de los daños en la autopista que conecta las ciudades de Santos y Río de Janeiro, pues la tormenta puede haber arrancado grandes trechos de asfalto, vista la cantidad de tierra desplazada.

Según el último boletín meteorológico, el temporal debe perder fuerza a partir de este lunes, aunque está previsto que continúen las precipitaciones, lo que podría dificultar las labores de rescate ante el riesgo de que se produzcan nuevos corrimientos de tierra.

Sobrevoando a região atingida pelas chuvas na chegada em São Sebastião. Me reúno agora com o governador @tarcisiogdf, o prefeito @prefeitoFA e ministros do nosso governo para trabalharmos juntos no enfrentamento dessa crise.



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/xMqPb1RRkY