China ante la política de EE.UU. sobre Taiwán: Cooperar "es la única opción correcta y realista"

China afirmó este lunes que la cooperación con Estados Unidos "es la única opción correcta y realista" para ambas potencias, después de que Washington publicara su Estrategia de Seguridad Nacional 2025, en la que identifica la prevención de un conflicto en el estrecho de Taiwán como prioridad estratégica.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, declaró hoy en una rueda de prensa que Pekín "siempre ha creído que cooperar beneficia a ambos y confrontar perjudica a los dos", y sostuvo que el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio mutuo "constituyen la única opción correcta y realista" para gestionar la relación bilateral.

Guo aseveró que China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para que los lazos "mantengan un desarrollo estable", pero subrayó que Pekín "defenderá con firmeza" sus intereses de soberanía, seguridad y desarrollo.

"Esperamos que la parte estadounidense avance en la misma dirección, implemente los consensos alcanzados por ambos líderes, gestione adecuadamente las diferencias y contribuya a la estabilidad global", agregó el vocero, al tiempo que insistió en que Taiwán es "parte inalienable" del territorio chino y que la cuestión constituye "la primera línea roja que no puede cruzarse" en las relaciones entre ambas potencias.

El portavoz exigió además a Washington "detener" cualquier apoyo a las fuerzas "separatistas" taiwanesas.

Las prioridades de EE.UU. respecto a Taiwán

Washington marcó el pasado viernes como prioridad impedir un conflicto en el estrecho de Taiwán, subrayando que mantener la superioridad militar es "fundamental para evitar cualquier agresión".

La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 publicada por la Casa Blanca señala que un ataque a Taiwán, isla que Pekín reclama como propia, "debería representar un costo demasiado alto para los posibles agresores" y que Washington tiene como prioridad "preservar la superioridad militar".

Asimismo, reafirma la histórica política estadounidense de "rechazar cambios unilaterales al 'statu quo' en la región del Indo-Pacífico", pero resalta la importancia de "preservar la estabilidad regional mediante la combinación de preparación militar, diplomacia estratégica y apoyo a aliados".

El informe también subraya que la competencia con China se ha convertido en un pilar de la política exterior estadounidense, y que reforzar alianzas regionales y preparar contingencias para aumentar la capacidad de disuasión frente a amenazas externas son prioridades estratégicas.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre China y Taiwán, suministrando armas a Taipéi y manteniendo abierta, aunque sin relaciones diplomáticas oficiales, la posibilidad de defender la isla en caso de conflicto con Pekín.

Mientras, China considera a Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza, postura que Taipéi rechaza, asegurando que solo los 23 millones de taiwaneses pueden decidir su futuro político.