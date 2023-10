17:13 - | Gabriel Colodro, de la comunidad chilena de Israel: "He estado en contacto con el padre de Loren, que sigue trabajando para ayudar a otras familias de víctimas, ya que es jefe de Bomberos"

17:11 - | Gabriel Colodro , de la comunidad chilena de Israel: "Este es un país muy pequeño, se escucha todo. Una explosión de un misil en una ciudad que está a 5 kilómetros se escucha (en Tel Aviv), y a mí no me suena la sirena"

17:11 - | Gabriel Colodro , de la comunidad chilena de Israel: "Mucha gente cree que el armamento del movimiento terrorista Hamás es inofensivo, cuando no lo es. No han parado las sirenas en distintas localidades"

17:09 - | Gabriel Colodro , de la comunidad chilena de Israel: "Hemos visto que el sistema de la Cúpula de Hierro -que intercepta misiles lanzados desde Gaza- no es 100% efectivo"

15:54 - | " La guerra contra Hamás no va a ser una operación corta, sino a una guerra larga y dura ", indicaron desde el Ministerio de Exteriores israelí. "Comenzaremos nuestro ataque contra la infraestructura de Hamás en Gaza y nuestro objetivo es crear una nueva realidad en la que la organización terrorista Hamás no sea capaz de volver a atacar a civiles israelíes como lo ha hecho"

15:49 - | El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Lior Haiat, aseguró que " no es el momento de negociar. Todavía estamos en guerra . Estamos contando nuestros cuerpos. Seguimos luchando contra los terroristas en nuestro territorio"

07:52 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Analista Guido Larson: No veo la posibilidad de que se transforme en un conflicto regional, pero sí de que llegue a un tercer frente, por la situación en Cisjordania

07:43 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Analista Guido Larson y conflicto en Gaza: Hay que tener cierto grado de paciencia e investigación para determinar cuándo una información es falsa o no

07:36 - | El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ordenó además del domingo un "cerco total" a Gaza, sin entrada de combustible, comida, electricidad o medicinas, ni ayuda humanitaria; y ayer indicó que Israel iniciaba una "completa ofensiva" contra la Franja, donde no han cesado los bombardeos indiscriminados.

07:35 - | Gaza depende de Israel para recibir el suministro eléctrico , así como para la importación de combustible para alimentar su única planta, pero desde el sábado no recibe ni una cosa ni la otra.

18:33 - | El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encontraba en una visita oficial en Egipto cuando estalló la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, pero un portavoz de la entidad no pudo confirmar si el responsable pudo abordar esta cuestión con las autoridades nacionales.

17:28 - | Edgardo Chacc, miembro del grupo de 28 chilenos que se encontraba en peregrinación a Israel, conversó con Cooperativa previo al vuelo humanitario desde Tel Aviv: "Ha sido lento (el check-in), porque no es una línea comercial y eso parece que provocó algún tema a nivel de sistema, pero ya empezó a fluir"

« Depuis samedi, on a constaté une cinquantaine d'actes antisémites. Il y a eu 16 interpellations depuis deux jours » Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer

16:22 - | El FBI informó que sus agentes de la lucha antiterrorista en Nueva York han aumentado su foco de vigilancia en la ciudad, que tiene la mayor población judía fuera de Israel, aunque aclaró que no hay "inteligencia específica y creíble" que apunte a una amenaza

Israel anunció ofensiva total contra Gaza: "No volverá a ser lo que era"

13:27 - | Politólogo chileno-palestino en Cisjordania, Xavier Abu Eid : Para llegar al avión enviado por Chile, se tiene que pasar por puestos militares israelíes. Yo no sé, si las autoridades diplomáticas chilenas han contactado a las autoridades israelíes

13:26 - | Politólogo chileno-palestino en Cisjordania, Xavier Abu Eid : En gaza no he sabido de alguien que tenga pasaporte chileno, sin embargo, sí hay familias de Gaza viviendo en Chile

13:22 - | Politólogo chileno-palestino en Cisjordania, Xavier Abu Eid : Una de las cosas que se deben destacar, es que para que grupos como Hamas no tengan ese eco, es importante que la parte política funcione

13:17 - | Politólogo chileno-palestino en Cisjordania, Xavier Abu Eid : Acá hay familias divididas entre Cisjordania y Gaza, no pueden pasar entre una a otra por las políticas de ocupación, lo que aumenta el nerviosismo

12:28 - | Politólogo chileno-palestino en Cisjordania, Xavier Abu Eid : Pero sin estos permisos, no podrán llegar a ese aeropuerto.

11:29 - | [En Vivo] Isabel Gutiérrez, chilena de visita en Israel: Los terroristas tienen la patudez de grabarse atacando. Israel no ataca, se defiende

11:29 - | [En Vivo] Isabel Gutiérrez, chilena de visita en Israel: No es el momento para cortar cabezas en el gobierno, después se sacarán las facturas correspondientes

08:24 - | [Radio en vivo] Chilena en Israel: No han parado los ataques, están constantemente disparando. Si no fuera por la cúpula de hierro no sé que pasaría, son 4.500 cohetes en tres días