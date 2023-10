11:29 - | [En Vivo] Isabel Gutiérrez, chilena de visita en Israel: Los terroristas tienen la patudez de grabarse atacando. Israel no ataca, se defiende

11:29 - | [En Vivo] Isabel Gutiérrez, chilena de visita en Israel: No es el momento para cortar cabezas en el gobierno, después se sacarán las facturas correspondientes

08:24 - | [Radio en vivo] Chilena en Israel: No han parado los ataques, están constantemente disparando. Si no fuera por la cúpula de hierro no sé que pasaría, son 4.500 cohetes en tres días