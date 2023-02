18:55 - | [Radio en vivo] Óscar Crisóstomo , gobernador regional de Ñuble, y situación por incendios forestales: En la región no hemos tenido fallecidos, aunque sí una persona herida de gravedad. Está fuera de riesgo vital #CooperativaContigo

%uD83D%uDD34IMPORTANTE %u2714%uFE0FMinistra del Interior @Carolina_Toha , tras reunión en @Senapred , reiteró llamado a la prevención de los #IF %uD83D%uDD25 e informó la llegada de un aeronave DC-10 Air Tanker, con una capacidad de 36 mil litros de agua. Detalles aquí%uD83D%uDC47 https://t.co/s1Ru3WoU4V pic.twitter.com/6xR9zZLges

%uD83D%uDD34 #ACTUALIZACIÓN #IF %uD83D%uDD25 "El Cortijo" en Florida: %uD83D%uDCCC Superficie afectada: 12.800 hectáreas. %uD83D%uDCCC Recursos: 1 puesto de mando, 3 técnicos, 11 brigadas, 2 helicópteros y 3 aviones cisterna de #Conaf . %uD83D%uDCCC Se mantiene Alerta Roja. pic.twitter.com/mA1d5VdxkS

%u2B55%uFE0FINCENDIOS FORESTALES %uD83D%uDCCCEn Puerto Montt, alcalde Gervoy Paredes, encabeza reunión de comité de emergencia producto de altas temperaturas%u2600%uFE0F %uD83D%uDCCCDirector regional #CONAF Miguel Leiva expone sobre situación de los #IF %uD83D%uDD25 junto Senapred, Bomberos, Carabineros y otras instituciones. pic.twitter.com/vueqAGAz6U

16:16 - | [En vivo] Presidente Gabriel Boric: No tenemos por ahora los nombres de los fallecidos, sabemos que es un tema muy sensible. Vamos a prestar toda la ayuda a los afectados #CooperativaContigo

Lamentamos el sensible fallecimiento de la Voluntaria de la Tercera Compañía de Bomberos de Coronel, Yessenia Muñoz Durán Q.E.P.D., quien perdió la vida en el combate de los incendios forestales en la comuna de Santa Juana. Nuestras condolencias a su familia y @BomberosdeChile . pic.twitter.com/dhIrEijKxB

%uD835%uDDE0%uD835%uDDD4%u0301%uD835%uDDE5%uD835%uDDE7%uD835%uDDDC%uD835%uDDE5 | Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de la Bombera de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Coronel, Yesenia Muñoz Durán (Q.E.P.D.), quien se transforma en Mártir de la institución mientras combatía el incendio forestal de Santa Juana. pic.twitter.com/vCOjOkhd5O

%uD83D%uDD34ACTUALIZACIÓN #IF %uD83D%uDD25 "Santa Ana" en Nacimiento: %uD83D%uDCCCSuperficie estimada: 12.000 hectáreas. %uD83D%uDCCCRecursos%u27A1%uFE0F2 técnicos, 7 brigadas, 1 skidder, 1 helicóptero y 1 avión cisterna de #Conaf . %uD83D%uDCCCAvión Hércules C-130 de #Conaf trabaja en el lugar. %uD83D%uDCCC Se mantiene Alerta Roja comunal. pic.twitter.com/hcqWAzFeD8

14:59 - | #CooperativaContigo Presidente Boric al llegar al Aeropuerto de Concepción: "Salimos y les cuento detalles. (El itinerario de su visita a las zonas afectadas) vamos a revisarlo ahora en detalle, para no generar falsas expectativas" #IncendiosForestales

13:37 - | #CooperativaContigo Alcaldesa de Santa Juana: "Tenemos más de 100.000 hectáreas quemadas, al ojo, y no sabemos cuántas casas están quemadas. El fuego arrasó con todo"

13:15 - | Subsecretario Monsalve: "¿En qué situación estamos? Tenemos 15 incendios en la región (de Ñuble), la que está en alerta roja, y hay cinco incendios en particular que están con alerta roja, que son los más agresivos" #IncendiosForestales

12:59 - | #CooperativaContigo Alcalde de Quillón: "Hasta el momento FF.AA. no están desplegadas" #IncendiosForestales

12:58 - | #CooperativaContigo Alcalde de Quillón: "Hemos pedido refuerzo aéreo, porque solo dos o tres helicópteros no dan abasto" #IncendiosForestales

12:57 - | #CooperativaContigo Alcalde de Quillón: "Esperamos que el viento no nos juegue en contra, porque las temperaturas en estos momentos deben estar sobre los 42 grados" #IncendiosForestales

Santa Juana es un infierno. El fuego llegó a la ciudad por el lado sur. La Ruta de la Madera es un laberinto ciego. No vayan. Pudimos salir com extrema precaución @Cooperativa pic.twitter.com/g1nMItatLu

11:19 - | Jefe de prevención de Conaf: "Mucha gente está de vacaciones y se está desplazando este fin de semana. Nuestro llamado es a no hacer esos desplazamientos si no es estrictamente necesario. El factor humano es una fuente de generación de incendios"

11:19 - | #CooperativaContigo Jefe de prevención de Conaf urge a la población no realizar asados ni fogatas en medio de la vegetación ni ninguna otra acción que pueda generar nuevos focos de #IncendiosForestales

He instruido decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para combatir los incendios forestales que afectan a la Región de Biobío y velar por la seguridad de las personas. Visitaré la Región de Ñuble y Biobío para acompañar a las familias. Estamos con ustedes!

11:07 - | Presidente Boric: "He instruido decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para combatir los incendios forestales que afectan a la Región de Biobío y velar por la seguridad de las personas" #IncendiosForestales

10:41 - | [Video] Ministra Tohá: "El Gobierno no va a dejar solos a los habitantes de Ñuble, Biobío y La Araucanía"

10:34 - | Ministra Tohá: "Como hay condiciones de riesgo, no se puede levantar toda la flota que tenemos, porque hay que dejar por preocupación en otras regiones algunas naves. Por eso se hicieron contratos adicionales" #IncendiosForestales

10:32 - | Ministra Tohá: "El Gobierno no va a dejar solos a los habitantes de Ñuble, Biobío y La Araucanía" #IncendiosForestales

10:24 - | "El viento es irrespirable, hay mucho calor, las llamas avanzan rápidamente y no se escucha una sirena o un avión", cuenta el corresponsal Cristofer Espinoza desde el sector de Los Castaños en Santa Juana #IncendiosForestales

10:21 - | "No se puede combatir el fuego porque hay pasto, zarzas. Es imposible. Avanza en todas direcciones", describe un vecino afectado del sector de Los Castaños en Santa Juana #IncendiosForestales

10:02 - | Vecino de Santa Juana: Estamos a resguardo porque los caminos se cortaron, el fuego está por ambos lados del camino y lo malo es que no ha llegado gente a atacar el incendio

09:56 - | Alcaldesa de Tomé pide a los vecinos de sectores afectados escuchar a las autoridades y evacuar: "Entendemos que han luchado toda una vida para tener lo que tienen, pero no hay nada más importante que sus vidas" #IncendiosForestales

09:24 - | #CooperativaContigo Cristofer Espinoza, corresponsal en el Biobío: "Las proyecciones no son muy alentadoras (...) Tuve la posibilidad de reportear los incendios de 2017 y lo que vivimos ayer ya se parecía mucho (a esa catástrofe)"

07:15 - | Alcaldesa de Santa Juana pidió Estado de Catástrofe en el Biobío: "Un municipio con 60 funcionarios de planta resistiendo un gran megaincendio no tiene ribetes, posibilidades de algún tipo de seriedad. Hay que actuar con principio de realidad"

07:03 - | #CooperativaContigo Alcaldesa de Santa Juana: "Tienen que decretar Estado de Catástrofe en el Biobío. Nos estamos quemando enteros. No damos abasto y estamos solos"

07:01 - | #CooperativaContigo Alcaldesa de Santa Juana: "Necesitamos Estado de Catástrofe para que los militares salgan a las calles, hagan cortafuegos y corten las vías críticas. Ya no podemos esperar más"

07:00 - | #CooperativaContigo Alcaldesa de Santa Juana: "Entiendo que no haya llegado contingente, porque hay muchos focos abiertos. Lo que no entiendo es que no se haya decretado Estado de Catástrofe"