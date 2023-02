13:51 - | "Una de las informaciones que se incorpora, es la primera apreciación que tienen los brigadistas que llegan a combatir el incendio del eventual origen de él". Es una apreciación, no es el resultado de una pericia%u201D, especificó Monsalve.

13:27 - | El contralmirante insistió en que "no le vamos a preguntar a nadie y eso lo vamos a arreglar después, así que cuando es por fuerza mayor no tenemos ninguna duda y lo vamos a hacer. Cuando vamos a hacer algún cortafuego, que es el tema de discusión, de carácter preventivo, obviamente vamos a fijar un procedimiento de manera que todo el mundo quede tranquilo de cómo se va a ejecutar ese procedimiento. Vamos a ver el antes y el después de la intervención, de manera que cualquier privado no tenga dudas que lo que se hizo fue para un tema preventivo".