Regresa el "Hércules": Chile refuerza estrategia contra incendios con una flota de 77 aeronaves

El Gobierno de Chile anunció este miércoles que el avión C-130 "Hércules" estará disponible para enfrentar posibles siniestros en la zona sur del país, en esta temporada de incendios forestales 2025-2026, y será parte de un contingente aéreo de 77 aeronaves.

Desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, autoridades señalaron que el "Hércules" puede transportar 15.000 litros de agua, supresores o retardantes, posee una autonomía operativa de 3 horas y tendrá como base el aeródromo María Dolores de Los Ángeles, Región del Biobío.

De esa forma, se suma a las otras 76 aeronaves que se repartirán entre Coquimbo y Magallanes para esta temporada.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que "la acción humana es la que provoca el 99,7% de los incendios forestales, en algunos casos graves, con dolo, intencionalidad, en muchos casos con negligencia y, por tanto, modificar nuestra propia conducta es fundamental para evitar estos incendios".

"Lo que se ha hecho bajo el Gobierno del Presidente Boric es fortalecer nuestras capacidades a través de una inversión relevante, comprometiendo para la nueva temporada 160 mil millones de pesos. Eso da cuenta de que hemos hecho una inversión adicional para contar con una flota aérea más amplia, con más brigadas, con mayores capacidades de respuesta. Y la presentación de este avión da cuenta del esfuerzo que hemos hecho", sostuvo.

En una línea similar, la ministra vocera Camila Vallejo aseveró que "el Presidente Boric tomó la decisión política de incrementar en más de un 100% los recursos del Estado para mantener y fortalecer nuestras capacidades operativas en la prevención y el combate a los incendios forestales".

"El incremento de recursos no sólo ha sido para combatir incendios forestales, sino que también para prevenir e investigar las causas de los incendios. Aquí hay una labor del Estado, que se ha materializado en recursos e inversión, pero también una responsabilidad social que hay que atender, porque tenemos un alto porcentaje de actividad humana en el origen de incendios. Hacemos un llamado a la responsabilidad para proteger las vidas humanas", precisó.

La titular de Agricultura, Ignacia Fernández, hizo hincapié en que "esto hace parte de una estrategia de prevención, de mitigación y de combate de incendios forestales, para la cual nos hemos estado preparando desde hace muchos meses y que presentamos a la comunidad en octubre".

"Una estrategia que representa un incremento de más del 110% de recursos respecto de los recursos con los que contábamos para combatir incendios forestales cuando asumimos el Gobierno en la temporada 2022-2023", afirmó.

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el director ejecutivo Rodrigo Illesca afirmó que se han "preparado con presupuesto y recursos suficientes para enfrentar" esta temporada, sin embargo, hizo un llamado a la comunidad a "aplicar medidas preventivas, especialmente por quienes viven en sectores rurales, como eliminar del pasto seco, construir cortafuegos alrededor de sus viviendas, botar la basura en contenedores, sacar las hojas y ramas de los techos, podar árboles cerca del tendido eléctrico".

Hasta el momento, en el país se han registrado 1.147 incendios este año, con una superficie afectada de 2.427 hectáreas, lo que se traduce en un aumento del 5% de incendios con respecto a la temporada anterior. No obstante, las labores preventivas y de combate han logrado reducir en 55% la superficie afectada.