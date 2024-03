Quintana y veto a Israel en la Fidae: "Una decisión que respeto, pero no comparto"

Luego de que el Gobierno decidiera excluir a empresas de Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), el presidente del PPD, Jaime Quintana, quien integra la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, sostuvo a El Diario de Cooperativa que respeta la medida que tomó el Ejecutivo, pero que no la comparte.

"Algunos han planteado que esto sería equivalente a la decisión que en su momento optó (Sebastián) Piñera respecto de Rusia, pero no es equivalente, porque no hay que perder de vista jamás en una guerra quién la inicia, quién es el causante el causante del conflicto bélico, y ahí no corre el contexto, corren los hechos concretos. Y aquí pareciera que se nos olvida que esto lo inició Hamás el 7 de octubre", expresó Quintana.

En definitiva, lo anunciado por el Ministerio de Defensa "es una decisión que respeto, pero no comparto. Creo que en esto hay que irse con calma", agregó el timonel del PPD.

SOTO: LA DECISIÓN "DEBILITA" LA SEGURIDAD DEL PAÍS

A las críticas se sumó su par Raúl Soto, quien calificó de "irresponsable" la decisión.

"El jefe de Estado o el jefe de Gobierno debe siempre velar por el bien común y por el interés de nuestro país, sobre todo en un contexto de crisis de seguridad", dijo el diputado.

"Más allá de lo que se pueda plantear en los foros internacionales y las defensas que podamos hacer de esta causa (de derechos humanos), esta decisión es irresponsable, porque mucha de la tecnología que hay en el armamento de guerra de nuestro país proviene de Israel", agregó.

"Por lo tanto, cuando se da una señal de ese tipo, lo que se hace es debilitar la seguridad y la defensa de nuestro país", fustigó Soto.

Por último, las críticas también se escucharon en la oposición: el diputado del Partido Republicano Luis Fernando Sánchez señaló que la medida "es un ejemplo del mal manejo de las relaciones diplomáticas de este Gobierno".

"Nos parece muy dañina la decisión para nuestra Defensa Nacional y nuestra reputación internacional. Se genera un problema innecesario donde no existe", dijo Sánchez.

DERECHOS HUMANOS

Luego de un desayuno junto a dirigentas de la comuna de San Miguel en la previa del Día Internacional de la Mujer, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que "para un país como Chile no es fácil tomar una medida de este tipo, no nos gusta tener que tomarla, es doloroso tomarla, pero en la escala de las prioridades los derechos humanos son el primer eslabón".

"Y cuando hay información de que están sucediendo cosas tan atroces como las que han sucedido en Gaza en el último tiempo, es necesario a veces tomar esas decisiones difíciles", concluyó la secretaria de Estado.