17:52 - | Viera-Gallo termina su intervención: "Cualquiera que sea la posición que ustedes adopten lo van hacer con la convicción de no estar cometiendo una arbitrariedad o una injusticia "

17:45 - | Viera-Gallo: "Si mañana la Contraloría dijere 'este decreto no está bien, fundado por el criterio X, que ahora ha ido evolucionando', ¿Qué haría el Gobierno? Lo fundamenta y lo manda de nuevo. Hay muchas veces que Contraloría repara y el Gobierno vuelve a enmendar hasta que la decisión se pueda tomar.

17:42 - | Viera-Gallo sobre acusación: "A mi juicio, si hubiera insuficiencia de fundamentación, no sería una causal de la entidad suficiente como para acusar a una ministra ".

17:37 - | Viera-Gallo: "Esta corporación tiene otras instancias para hacerlo, por ejemplo, haber interpelado a la exministra porque ella renunció una semana después, había una semana que ustedes la podrían haber interpelado y preguntarle un montón de cosas que no tienen que ver con esta acusación".

17:31 - | Viera-Gallo: "No le corresponde a la Cámara de Diputados entrar al mérito de si el Gobierno indultó bien o mal, si fue oportuno o inoportuno, eso está para el debate político y ciudadano".

17:06 - | Viera-Gallo: "Si la exministra hubiera sido acusada por alguno de los delitos que establece la Constitución y que felizmente no están en el libelo acusatorio, el juicio del Senado equivale a una decisión de un tribunal penal".

16:35 - | Andrés Longton sobre beneficios a los autodenominados "presos políticos mapuches": "No me vengan a decir que los atentados terroristas no estuvieron detrás como una manera de presión ilegítima, para que el Gobierno y Gendarmería, a través de Justicia, otorgara estos beneficios. ¿Qué hizo la ministra de justicia en ese momento? Absolutamente nada".