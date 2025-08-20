Ante "trascendidos", Mulet rechaza despido en represalia de ministro FRVS

El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde y Social (FRVS), abordó los rumores sobre una eventual remoción del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, militante de su partido.

El exprecandidato presidencial, si bien dijo que no tiene información oficial y habló de "trascendidos", calificó la situación como una "torpeza casi infantil" si es que la salida del secretario de Estado estuviera relacionada con la decisión del FRVS de impulsar una segunda lista parlamentaria separada del resto del oficialismo.

El diputado defendió la gestión del titular de Agricultura, asegurando que ha logrado "mostrar cifras exitosas" y que su salida podría "dañar la ejecución en términos de Gobierno".

La eventual destitución de Valenzuela surge después de que el FRVS formara un pacto parlamentario con otros partidos bajo el nombre "Verdes, Regionalistas y Humanistas", una decisión que los apartó de la lista unitaria del oficialismo. La situación se volvió aún más compleja al incluir en esa lista a un diputado de oposición, como es el caso de Miguel Ángel Calisto, de Demócratas.

Fuentes de La Moneda indicaron a Cooperativa que el ministro de Agricultura se despidió hoy de su equipo.

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric no se ha referido al tema. Tras una actividad en Chillán, el Mandatario se marchó rápidamente sin dar declaraciones a la prensa.

Se espera un comunicado oficial en las próximas horas que confirme o desmienta el trascendido sobre la salida del ministro.