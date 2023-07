08:48 - | Diputado Sauerbaum (RN): "Me sorprendería que Evópoli no lo hiciera (apoyar el libelo contra Ávila), considerando que uno de ellos firmó la acusación y, segundo, ellos no pueden tratar de poner un manto de duda sobre la acusación; no podemos entregarle la impunidad al ministro"