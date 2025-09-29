Tópicos: País
Gran incendio afecta a locales comerciales en Independencia
Siniestro se inició en una farmacia ubicada en Avenida Independencia con Carrión.
Un gran incendio afecta esta tarde a locales comerciales en la esquina de Avenida independencia con calle Carrión, comina de Independencia.
ATENCIÓN (19:10). Tránsito SUSPENDIDO en Av. Independencia con Carrión, debido a incendio que afecta a locales comerciales. Evite transitar hacia este perímetro. Equipos de emergencia en el lugar. Opte por Av. Recoleta #Independencia pic.twitter.com/H9QmGf43Sa— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 29, 2025