Motín en cárcel de Temuco dejó a cinco gendarmes heridos

Cinco funcionarios de Gendarmería resultaron heridos tras el inicio de un motín en el módulo dos de la Cárcel de Temuco, informó la Dirección Regional de Gendarmería.

Los internos, armados con cuchillos y armas cortopunzantes, atacaron a los gendarmes, quienes se encuentran fuera de riesgo vital y recuperándose de sus lesiones.

El incidente involucró a más de 300 internos y continúa siendo investigado al interior del principal penal de la Araucanía, con el objetivo de esclarecer sus causas y dinámica.