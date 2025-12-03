Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.5°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Judicial | Cárceles

Motín en cárcel de Temuco dejó a cinco gendarmes heridos

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cinco funcionarios de Gendarmería resultaron heridos tras el inicio de un motín en el módulo dos de la Cárcel de Temuco, informó la Dirección Regional de Gendarmería.

Los internos, armados con cuchillos y armas cortopunzantes, atacaron a los gendarmes, quienes se encuentran fuera de riesgo vital y recuperándose de sus lesiones.

El incidente involucró a más de 300 internos y continúa siendo investigado al interior del principal penal de la Araucanía, con el objetivo de esclarecer sus causas y dinámica.

Síguenos en Google News
Las + leídas