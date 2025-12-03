Caso Simpertigue: Comisión investigadora espera que la Cámara vote AC el próximo miércoles

La comisión investigadora que debate la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue -que está bajo la lupa por sus vínculos con imputados de la "trama bielorrusa"- espera que la Cámara Baja vote el libelo el próximo miércoles.

La instancia celebró sesiones el lunes, martes y este miércoles, donde escuchó a abogados constitucionalistas y a periodistas expertos del caso para decidir si recomendar o no que la Cámara apruebe la AC contra el magistrado.

En este escenario, la presidenta de la comisión, la diputada Maite Orsini (FA), ya proyecta -de acuerdo a los compromisos que se tomaron en el grupo de trabajo y las conversaciones con el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN)- cuándo podría ser votada la acusación en la Sala.

"El (próximo) martes, (la idea es) citar de 10:30 a 12:30 horas (a la comisión) para recibir al acusado o a su representante, a fin de que exponga la contestación. Y luego, el mismo día, citar de 15:30 a 17:30 horas para que votemos", indicó Orsini.

"Hablé con el presidente de la Cámara y él me dijo que, si lo despachábamos el martes, podía citar el miércoles para que no haya problema", agregó.

A Simpertigue se le acusa de haber viajado al extranjero con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas -ambos en prisión preventiva por la "trama bielorrusa"- días después de que la justicia fallara a favor del consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec, que mantenía un litigio judicial con Codelco.

Dicho fallo (en el que Simpertigue votó a favor del consorcio) estuvo influenciado por una coima que, mediante la intermediación de Vargas y Lagos, llegó a las manos de la destituida jueza Ángela Vivanco, que presidió la Tercera Sala que resolvió la disputa judicial provechosa a Belaz Movitec, según acusa la Fiscalía.

Simpertigue también es investigado bajo la arista "Fundamenta", donde el Ministerio Público investiga un pago a la inmobiliaria homónima que tuvo como presunto objetivo remover al entonces ministro Sergio Muñoz de la causa Egaña a fin de posicionar a Vivanco en la presidencia de la instancia e integrar, en la sala, al magistrado.

Expertos coinciden en que Simpertigue cometió "notable abandono de deberes"

En las audiencias de la comisión investigadora se escuchó al exministro de Justicia Isidro Solís y al magíster en Derecho de la U.Chile Álvaro Fuentealba, que coincidieron en que Simpertigue cometió "notable abandono de deberes", la causa por la cual un ministro de la Suprema puede ser destituido de su cargo.

"No es que haya indicios: hay abandono de deberes sin ninguna duda. Todas las circunstancias del viaje van a dar una investigación de carácter penal, pero el sólo acto de fallar esas causas en favor de personas con las cuales se muestra la extrema familiaridad -porque uno se va de viaje con amigos, no con enemigos- hacen absolutamente procedente la AC", argumentó Solís.

En la misma línea, Fuentealba sostuvo: "Claramente se configura la causal de notable abandono de deberes. Aparece una convivencia entre los abogados de una de las partes (Vargas y Lagos, que representaban judicialmente a Belaz Movitec) y las decisiones".

"Posteriormente, (hicieron) el viaje en un crucero, con una distancia respecto de la decisión jurisdiccional que aparece incluso un poquitito obscena", calificó.

Simpertigue, que se encuentra de vacaciones y, además, tiene abierto un cuaderno de remoción en su contra por el máximo tribunal, posee hasta el sábado de esta semana para presentar, por escrito, su contestación a la acusación.