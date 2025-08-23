Síguenos:
Así fue la captura de los buscados reos que escaparon de la cárcel de Valparaíso

Publicado: | Fuente: Carabineros
Carabineros concretó la madrugada de este sábado la detención de los tres internos fugados hace una semana desde la cárcel de Valparaíso, hecho que causó gran revuelo sobre las falencias del sistema penitenciario.

Tras un trabajo coordinado entre la policía uniformada y el Ministerio Público, se logró, en Copiapó, dar con el paradero de Jairo González, Claudio Fornes y Juan González, peligrosos delincuentes que serán trasladados al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas).

"Estos criminales que han puesto en riesgo la seguridad de nuestro país, que han cometido graves delitos, que cometieron un homicidio en contra de un carabinero, van a estar en un recinto especial de máxima seguridad, con un régimen diferenciado, con absoluto aislamiento del exterior, y van a recibir el tratamiento que se merecen estos criminales", afirmó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

