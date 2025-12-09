Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago22.6°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Policial

Hualpén: Fuga de ácido sulfhídrico provocó evacuación de refinería de Enap

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La empresa activó los protocolos de seguridad debido a una falla en la planta de Cracking.

Hualpén: Fuga de ácido sulfhídrico provocó evacuación de refinería de Enap
 Cristofer Espinoza - Cooperativa Regiones

Enap indicó que la emergencia no dejó personas afectadas ni lesionadas.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La refinería de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) en el Biobío, ubicada en la comuna de Hualpén, debió ser evacuada completamente este martes debido a una fuga de ácido sulfúrico, emergencia que obligó a la activación de los protocolos de seguridad.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:00 de la mañana y provocó que las sirenas de la planta sonaran con bastante fuerza, alertando a los trabajadores y la comunidad aledaña.

El origen de la emergencia se registró en la planta de Cracking de la refinería, donde ocurrió una fuga de gas, identificada preliminarmente como ácido sulfhídrico.

Enap informó que la evacuación se realizó de manera preventiva debido a la naturaleza del material involucrado, que representa un peligro para la salud, y para que el personal técnico pudiera solucionar la fuga de manera segura.

A través de un comunicado, la empresa también indicó que no se han reportado personas afectadas ni lesionadas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada