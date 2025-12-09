Hualpén: Fuga de ácido sulfhídrico provocó evacuación de refinería de Enap

La refinería de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) en el Biobío, ubicada en la comuna de Hualpén, debió ser evacuada completamente este martes debido a una fuga de ácido sulfúrico, emergencia que obligó a la activación de los protocolos de seguridad.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:00 de la mañana y provocó que las sirenas de la planta sonaran con bastante fuerza, alertando a los trabajadores y la comunidad aledaña.

El origen de la emergencia se registró en la planta de Cracking de la refinería, donde ocurrió una fuga de gas, identificada preliminarmente como ácido sulfhídrico.

Enap informó que la evacuación se realizó de manera preventiva debido a la naturaleza del material involucrado, que representa un peligro para la salud, y para que el personal técnico pudiera solucionar la fuga de manera segura.

A través de un comunicado, la empresa también indicó que no se han reportado personas afectadas ni lesionadas.