Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio afecta a edificio contiguo al Ministerio de Justicia

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La emergencia ocurre en el edificio Plaza Constitución, ubicado en Morandé con Moneda.

El sector está acordonado debido a los trabajos de "ventilación forzada" que realiza el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

 Cuerpo de Bomberos de Santiago

Alrededor de 300 personas fueron evacuadas producto de la emergencia.

Una alarma de incendio se activó la tarde de este martes en un edificio colindante al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en calle Morandé 107, en el centro de Santiago.

Carabineros detalló que el hecho provocó la evacuación preventiva de cerca de 300 trabajadores del edificio afectado y de dependencias cercanas, mientras los equipos de Bomberos controlaban la situación.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) informó, preliminarmente, que el fuego se concentraría en los pisos 11 y 12 del edificio afectado, por lo que se trabaja en la ventilación de los inmuebles desde el piso 13 hacia abajo.

Son 12 compañías las que trabajan en la emergencia, con aproximadamente 200 voluntarios desplegados: "Hubo fuego en el shaft de energía del edificio, el cual se encuentra alimentado al sistema de energía de este edificio. Esto se encuentra en el piso 6 hacia el piso 12", informó Piero Tardito, tercer comandante del CBS.

"Actualmente no hemos encontrado fuego, pero hemos encontrado mucho humo. Estamos realizando la ventilación forzada de estos pisos", agregó. 

En tanto, Transporte Informa reportó restricciones en el tránsito en el sector debido a la emergencia y al trabajo de los equipos de emergencia. Se informó que Morandé al norte se mantiene cerrada desde Alameda, mientras que Moneda al poniente es desviada por San Antonio al sur.

Las personas evacuadas se encuentran esperando a una distancia considerable del edificio afectado debido a que Bomberos deberá romper los vidrios para su correcta ventilación.

