Incendio afecta a edificio contiguo al Ministerio de Justicia

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 10 Compañías ante #incendio en edificio público de calle Morandé y Moneda, en la comuna de #Santiago . @Comandantecbs @Muni_Stgo #EmergenciasCBS pic.twitter.com/PjjJSihUry

Una alarma de incendio se activó la tarde de este martes en un edificio colindante al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en calle Morandé 107, en el centro de Santiago.

SALE K-4, X-3, K-2 A INCENDIO MORANDÉ / MONEDA https://t.co/nwqGne9MJ2 — Bomberos de Santiago (@CentralCBS) October 7, 2025

Carabineros detalló que el hecho provocó la evacuación preventiva de cerca de 300 trabajadores del edificio afectado y de dependencias cercanas, mientras los equipos de Bomberos controlaban la situación.

🔴 AHORA: el 3er. Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Piero Tardito Aguilera, asume el mando de las operaciones ante #incendio en edificio del Ministerio de Justicia y DD.HH., en calle Morandé y Moneda, en la comuna de #Santiago.@MinjuDDHH@Comandantecbs@Muni_Stgo pic.twitter.com/eHxNoSq4Ys — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) October 7, 2025

El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) informó, preliminarmente, que el fuego se concentraría en los pisos 11 y 12 del edificio afectado, por lo que se trabaja en la ventilación de los inmuebles desde el piso 13 hacia abajo.

Son 12 compañías las que trabajan en la emergencia, con aproximadamente 200 voluntarios desplegados: "Hubo fuego en el shaft de energía del edificio, el cual se encuentra alimentado al sistema de energía de este edificio. Esto se encuentra en el piso 6 hacia el piso 12", informó Piero Tardito, tercer comandante del CBS.

"Actualmente no hemos encontrado fuego, pero hemos encontrado mucho humo. Estamos realizando la ventilación forzada de estos pisos", agregó.

En tanto, Transporte Informa reportó restricciones en el tránsito en el sector debido a la emergencia y al trabajo de los equipos de emergencia. Se informó que Morandé al norte se mantiene cerrada desde Alameda, mientras que Moneda al poniente es desviada por San Antonio al sur.

Las personas evacuadas se encuentran esperando a una distancia considerable del edificio afectado debido a que Bomberos deberá romper los vidrios para su correcta ventilación.