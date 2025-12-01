Concepción: Delincuentes robaron 700 millones desde bodega de Prosegur

La empresa de seguridad y transportes de valores Prosegur denunció este lunes que delincuentes ingresaron a robar a una de sus bodegas ubicadas en el centro de Concepción (Región del Biobío) y sustrajeron alrededor de 700 millones de pesos.

Según información policial, los antisociales llegaron a bordo de un vehículo que mantenía encargo por robo y se llevaron tres bolsas grandes que contenían el dinero en efectivo.

Posteriormente, huyeron en el mismo automóvil, que apareció incinerado en la esquina de calle Cruz con Ongolmo, en el centro de la ciudad penquista.

El Ministerio Público instruyó diligencias a la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Concepción para dar con el paradero de los responsables.

Brigada Investigadora de Robos #Concepción, se encuentra desarrollando diversas diligencias, por el robo que afectó a empresa de seguridad en la comuna de Concepción, durante la tarde de ayer. pic.twitter.com/IFiy54qrEK — PDI DEL BIOBÍO (@PDI_BIOBIO) December 1, 2025

Violento asalto a McDonald's

Un grupo de delincuentes asaltó una sucursal de McDonald's ubicada en la autopista que une las comunas de Concepción con Talcahuano.

Los antisociales llegaron al local, que funciona con atención las 24 horas, y sustrajeron la caja fuerte, que contenía un monto aproximado de 15 millones de pesos.

El hecho generó, además, situaciones de riesgo para los conductores que transitaban por la ruta, ya que los delincuentes lanzaron "miguelitos" en la calzada de la autopista para concretar su huida, provocando daños y problemas mecánicos en una serie de vehículos.