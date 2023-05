21:07 - | José Antonio Kast: Hoy no hay mucho que celebrar, porque Chile no está bien. No es tiempo de alegrarse ni celebrar. Logramos una meta importante, pero no es tiempo de celebrar ni de dividir al país, sino de trabajar en unidad #CooperativaElecciones

Estos "compañeros "no tienen la mínima autocritica. Me dan mucha vergüenza las reacciones ante una derrota estrepitosa y contundente. Háganse responsables!! En cualquier pais serio, ante estos resultados, hasta los presidentes de las colectividades dan un paso al lado. pic.twitter.com/PBTCu8jnDu

21:05 - | Senador PS Fidel Espinoza deplora reacciones de Unidad para Chile ante "derrota estrepitosa y contundente" en elecciones: Estos 'compañeros' no tienen la mínima autocritica; me dan mucha vergüenza #CooperativaElecciones

21:04 - | Diputado UDI Juan Antonio Coloma Álamos: El Gobierno debe tomar nota. No es una lección puntual, es una segunda ocasión donde una mayoría gigantesca la dice 'no' al proyecto refundacional que llevó a Gabriel Boric a la Presidencia #CooperativaElecciones

17:08 - | La señora Carolina lleva tres décadas como vocal de mesa: "Me he librado de dos o tres elecciones. Lo he pasado bien, pero ya elijan a alguien más, estoy harto viejita. Si me llaman en diciembre, me voy a Punta Arenas", bromeó en la Estación Mapocho