08:33 - | El constituyente electo por el Biobío Aldo Sanhueza (exPartido Republicano), que el 26 de mayo renunció a su escaño después de conocerse una acusación de abuso sexual en su contra, no asistió el lunes al acto de proclamación y se espera que hoy tampoco concurra a aceptar su investidura en la sesión de instalación. Tricel aclaró que si no asiste, no será proclamado como consejero.