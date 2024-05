Cuenta Pública: Cecilia Morel no irá, Bachelet sí

A menos de 24 horas de que el Presidente Gabriel Boric (Convergencia Social) pronuncie su tercera Cuenta Pública, en el Congreso Nacional en Valparaíso continúan ultimando detalles, con reuniones del Gobierno con el oficialismo, la organización del Salón de Honor y la confirmación de los asistentes.

En este marco, este viernes se informó que la ex primera dama Cecilia Morel, viuda del dos veces Mandatario Sebastián Piñera, se excusó y no irá al acto republicano, tras recibir una invitación personal de Boric.

Sí confirmó su asistencia, en cambio, la también dos veces Presidenta Michelle Bachelet (PS).

La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), se reunirá a las 14:00 horas de hoy con los timoneles de los partidos oficialistas en el Congreso en Valparaíso, para realizar las coordinaciones finales para la Cuenta de mañana.

En paralelo, Boric se mantiene en La Moneda, pero durante la jornada se trasladará al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, donde afinará los últimos detalles de su discurso, que ha escrito de puño y letra y que, luego de un primer ensayo, alcanza una duración estimada de 2 horas y 5 minutos.

PRESIDENTES DEL CONGRESO RECORRIERON SALÓN DE HONOR

En tanto, los presidentes del Senado, José García Ruminot (RN), y de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), recorrieron esta mañana el Salón de Honor del Congreso Nacional, para inspeccionar la organización del acto de este sábado, que contará con cerca de 800 invitados.

(Foto: ATON)

"Nosotros somos anfitriones de esta ceremonia republicana. Yo he dicho que venimos en el mejor ánimo, en la mejor disposición para escuchar a su excelencia el Presidente de la República en su Cuenta Pública. Uno podría decir, 'mira, a mí me gustaría que el Presidente dijera A, dijera B, dijera C', (pero) estamos a pocas horas de la Cuenta Pública, así que esperemos su mensaje presidencial, y yo preferiría pronunciarme luego de haber escuchado la intervención del Presidente mañana", comentó Ruminot.

"Estamos muy contentas y contentos de poder recibir una Cuenta Pública más que da el Presidente Gabriel Boric al país", manifestó a su turno Cariola, junto con valorar "todo el trabajo que las y los funcionarios han hecho durante todo este tiempo, ya lo decía el Presidente del Senado, el senador García Ruminot, de que acá hay una preparación que toma bastante tiempo (...) para poder recibir esta Cuenta Pública".

"Yo creo que todos los chilenos y chilenas esperan, no solamente que se dé cuenta del trabajo que se ha venido haciendo, (sino que) hay un montón de cosas, muchos elementos, leyes, iniciativas que se han venido desarrollando en los últimos años, y sin lugar a dudas, también otras que esperan por salir", destacó.