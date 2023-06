15:43 - | Diputado Stephan Schubert (Republicanos): Me quiero quedar con el llamado del Presidente a que trabajemos en unidad. Tenemos tan grandes desafíos que, si no nos unimos, no los vamos a poder vencer

15:18 - | Alberto Escobar, gerente de movilidad de Automóvil Club, lamentó que la Cuenta Pública no tuviera anuncios sobre seguridad vial: "Es desolador darse cuenta de que el Ejecutivo no considera prioritario tomar acciones que ayuden a salvar vidas en nuestras calles y carreteras"

14:48 - | #CooperativaContigo Boric: No podemos fallar, mi Gobierno va a seguir avanzando en seguridades sociales para las personas, en seguridad económica y pública, pero para ello no podemos hacerlo solos, tenemos que ponernos de acuerdo

12:51 - | #CooperativaContigo Boric: Como Presidente no he vacilado ni vacilaré en usar todos los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger a nuestras familias del crimen y la inseguridad, en el marco de la ley y del respeto a los DDHH

El país espera hoy una #CuentaPresidencial realista, no autocomplaciente, después de dos derrotas contundentes. Que se haga cargo de los problemas severos que afectan a los chilenos, con anuncios para las prioridades y no gustitos ideológicos #MenosPoesíaMásGestión

10:56 - | Diputado José Carlos Meza (Republicano): La seguridad va a estar, no me imagino un presidente tan desconectado; la crisis económica se tiene que tratar, pero si creo que a diferencia de la cuenta anterior, no habrá tantas promesas, las que no se cumplieron