16:05 - | Alcalde Carter por baja participación: "Si tú y tu familia no van a votar, esto va a ser un bochorno"

13:21 - | Felipe Alessandri (RN), precandidato a la alcaldía de Lo Barnechea: Yo no me pierdo ningún minuto, estamos trabajando como Chile Vamos. Me acompaña Andrea Balladares, secretaria general de RN, que hoy día -en una entrevista- señalaba precisamente lo mismo. Nosotros estamos trabajando por un objetivo mayor, que es poner a Chile nuevamente en movimiento