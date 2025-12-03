Jara descartó indultos si es Presidenta, y Kast evitó responder sobre Krassnoff

El Debate Archi mostró diferencias entre José Antonio Kast y Jeannette Jara respecto a la posibilidad de aplicar indultos presidenciales, especialmente en casos como el de Miguel Krassnoff, exagente de la DINA condenado a más de mil años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

En el foro se abordaron las acusaciones de la campaña de Jara en la franja electoral, donde se afirmó que Kast había visitado a Krassnoff y que podría indultarlo si llegara a la presidencia.

"¿Visité Punta Peuco? Sí", pero no fueron individuales, señaló Kast: "[Miguel Krassnoff] estaba en Punta Peuco, es obvio, (pero)nNo son visitas individuales las que yo tenía (...) ¿Sabe que fue eso que hace como 8 años atrás?".

Kast también cuestionó el contenido de un testimonio de un joven utilizado en la franja de Jara, afirmando: "Ojalá usaran también la verdad para explicarle a las personas... al niño que le piden que diga esto, quizás no dieron toda la información".

Consultado insistentemente sobre si evaluaría un indulto directo a Krassnoff, tal vez a cambio de información sobre el paradero de detenidos desaparecidos, Kast sostuvo: "No creo en lo que se plantea, que de alguna manera podría denominarse como la delación compensada. Yo creo en la justicia, y la justicia también es tratar con respeto a personas que están en enfermedad terminal, que ya no tienen conciencia, porque usted puede tener un cuerpo, pero no la conciencia (...) Las reglas son las reglas", dijo, sin marcar una posición explícita.

Añadió además que "hoy día hay en trámite una norma jurídica que está en debate en el Parlamento y es por un tema humanitario" refiriéndose a la posibilidad de que la justicia contemple criterios médicos y de edad, aunque no especificó si eso aplicaría a Krassnoff.

La candidata Jeannette Jara respondió de manera categórica. Ante la misma pregunta, declaró: "No. ¿Por qué? Primero, porque Krassnoff está condenado judicialmente y yo no voy a indultar a nadie durante mi mandato".

Jara añadió que su prioridad será enfocarse en las urgencias ciudadanas: "Quiero concentrar mis energías, como Presidenta, en hacerme cargo de los problemas que ampliamente tiene la población, más que problemas particulares".

Pero enfatizó: "Los criminales de lesa humanidad como Krassnoff no se merecen misericordia, se merecen justicia".

Respecto al proyecto que propone beneficios como arresto domiciliario para mayores de 70 años, Jara afirmó que "eso debe tener un límite, como los delitos de lesa humanidad, donde violaron a mujeres, quemaron personas vivas o las tiraron al mar, y no pueden cumplir pena en su domicilio".

Indultos post estallido social

Al ser consultada por los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric a personas condenadas por delitos asociados al estallido social, Jara evitó emitir un juicio político o valórico sobre esa decisión, limitándose a señalar que: "En ese momento yo no era la Presidenta y me parece que el Presidente tomó la decisión que a él le parecía".