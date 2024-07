Sala de la Cámara vota proyecto que permite elecciones en dos días

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra discutiendo el proyecto que extiende a dos días las elecciones comunales y regionales de octubre próximo, una votación que en la previa tuvo un principal punto de conflicto: la opción de recortar el financiamiento de campañas electorales rebajando el reembolso fiscal por cada voto que obtienen candidatos y partidos.

Al ser una elección con voto obligatorio, sube la cantidad de votantes y, por ende, el desembolso que tiene que hacer el fisco, por lo que el Ejecutivo propone rebajar el financiamiento de 1.500 a 970 pesos por voto recibido, mientras que la devolución adicional entregada a los partidos baje de 570 a 370 pesos.

Aunque dicha propuesta había generado algunas dudas en el oficialismo, desde los partidos afines al Gobierno ahora parecen estar cuadrados con ella y esperan que logre ser aprobada en el Congreso.

La tarde de este lunes, la Comisión de Hacienda de la Cámara visó la iniciativa y fue despachada a la Sala.

En la comisión, la diputada Sofía Cid (Renovación Nacional) propuso que en el caso de los comicios uninominales se redujera a la mitad el pago por voto recibido, a 750 pesos; sin embargo, la propuesta no contó con el respaldo de sus pares.

"Hoy día estamos acostumbrados a que en las elecciones participe el 40%, el 45%, hasta el 50%, pero con el voto obligatorio esto aumenta considerablemente; es decir, las recaudaciones van a ser mucho mayores en términos de la devolución por voto. Creo que hoy día las condiciones del país no están para estar entregando estos recursos", afirmó la legisladora.

BIANCHI: SERVEL RECHAZÓ SEGMENTACIÓN POR EDAD

Respecto a la votación en dos días, el diputado Carlos Bianchi (independiente), presidente de la Comisión de Hacienda, advirtió que existe una alta probabilidad de que no se pueda cumplir con el cálculo de participación del Servel, en el sentido de que puede llegar mucha más gente a votar el domingo, como es tradicional, que el sábado.

"Aquí tiene que asumir la responsabilidad el Servel, ya que se le ha reiterado en muchas oportunidades que se corre un alto riesgo de que las elecciones tal cual han sido calculadas por ellos no se puedan cumplir. El proceso es engorroso; por lo tanto, efectivamente no están dados los tiempos en un día, pero lo que hemos nosotros majadera y reiteradamente propuesto es que esto se pueda segmentar (por edades) y el registro el Servicio Electoral simplemente no acogió esta solicitud", dijo el parlamentario.

En caso de aprobarse el proyecto en la Sala, igual tiene que volver al Senado para una nueva votación, ya que en esa instancia se rechazó antes.