Caso bencina: Diputado Urruticoechea renunció al Partido Republicano

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró este domingo que en éste "no hacen defensas corporativas" y que cada persona "tiene que responder " a las investigaciones que se realicen, esto en relación con los casos de los diputados Mauricio Ojeda y Cristóbal Urruticoechea.

Mientras que a Ojeda -exmiembro de la bancada de Republicanos- se le investiga por una presunta participación en la arista Folab y Educc del caso Convenios en la Región de La Araucanía; a su par Urruticoechea, ahora exmilitante de ese partido, se le acusa por un posible uso irregular de la tarjeta que entrega el Congreso Nacional para cargar combustible.

Respecto a este último caso, Kast aseguró que existe "una buena opinión" de Cristóbal Urruticoechea en su periodo como parlamentario y que no tiene "por qué no creer lo que él plantea en su defensa" sobre este caso, dado a conocer tras la denuncia de su expareja.

"Hoy el tema está radicado en la Fiscalía, que ha demorado el proceso que involucra a varios parlamentarios, todos bajo el mismo cuestionamiento y espero que la Fiscalía tome razón de esto"; afirmó el líder de Republicanos en entrevista con "Mesa Central" de Canal 13.

"Él dice que cada una de esas cargas fue en relación a viajes que realizaba de Los Ángeles a Concepción y de Concepción a Los Ángeles para tomar el avión

y venir a Santiago o en la carretera hasta Santiago. No tengo por qué no creerle, pero lo que digo es que está en la Fiscalía, que tiene que averiguar el caso de él

y de otros", explicó el excandidato presidencial, que de todas maneras reveló que el cuestionado diputado "renunció al partido Republicano".

La renuncia se da "para que su caso no afecte el partido y también para defenderse, porque claramente se van a ir cruzando los temas en cada una de las entrevistas que le hagan a él y a nosotros (...) No queremos perjudicar a ninguno de los candidatos (de cara a octubre) y valoramos la decisión personal de Cristóbal de renunciar y haberse comunicado ayer con el presidente del partido" para informar su decisión.

Respecto a su situación en la bancada de Republicanos, aseguró que deben ser sus propios miembros quienes "deben tomar una determinación de su situación personal, como también se hizo con otros parlamentarios previamente".

SITUACIÓN DE MAURICIO OJEDA

Por otra parte, Kast también analizó la situación del diputado Mauricio Ojeda, aclaró: "no es militante del partido y tan pronto hubo antecedentes de esto, él mismo solicitó dejar la bancada, por lo tanto, él hace varios meses ya que no forma parte de la bancada y su situación también está en la Fiscalía".

"En todos los casos nosotros no vamos a hacer defensas corporativas. Nosotros creemos que aquí la justicia tiene que operar. No va a haber nunca una conferencia de prensa del presidente del partido -como lo hizo el Frente Amplio- diciendo 'pongo mis manos al fuego por esto, por esto, por esto'. Nosotros no hacemos defensas corporativas y cada persona tiene que responder de sus actos, de sus dichos, si traspasan alguna norma frente al organismo que corresponde", puntualizó el líder de Republicanos al medio antes citado.

De todas maneras, aseguró que esta causa no es igual que lo sucedido con el escándalo de Democracia Viva, en el que "existe un mecanismo para defraudar al Estado de manera permanente. Hay (allí) una colusión entre distintos actores que tenían cargos de confianza, cargos ministeriales".

"En el caso de Antofagasta evaluamos que era necesaria una querella porque había una especie de asociación ilícita para defraudar. Aquí se está discutiendo un tráfico de influencias. Por tanto, nuestro juicio es que si es tráfico de influencias, hay que esperar que avance el tema judicial y una vez que avance realizar un pronunciamiento concreto", puntualizó Kast.

"Nosotros no le vamos a hacer quite a ninguna situación compleja, porque lo que nosotros estamos planteando (desde Republicanos) es un estándar superior", cerró.